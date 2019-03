Audience au Palais : Pourquoi Macky Sall a reçu Sadio Mané et Keïta Baldé Diao

Ce n’est pas uniquement pas sur le terrain que Sadio Mané et Keïta Baldé Diao rendent heureux le peuple sénégalais. Respectivement joueurs Liverpool et de l’Inter, ils ont compris qu’au-delà du foot, il y a d’autres manières de contribuer à la construction de son pays, en menant des actions sociales par exemple.



Sadio Mané a construit une école de 150 millions de Fcfa et une mosquée dans son village Bambaly. Et Keïta Baldé Diao a offert une école aux enfants de son Vélingara natal. C’est la raison pour laquelle, le Président de la République a profité de leur séjour à Dakar, dans le cadre de leur match amical contre le Mali, pour les recevoir en audience. Sadio Mané et Keita Baldé Diao étaient, hier vers 21h, au Palais de la République. Ils ont été reçus par le Président Macky Sall, en présence du Premier ministre Boun Abdallah Dionne, du Directeur technique national Mayacine Mar et Abdoulaye Sow.













L’Observateur



