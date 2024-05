Autoroute à péage Tivaouane-Saint-Louis : Les populations impactées exigent le paiement total de toutes les impenses.

Les populations impactées par les travaux de l'autoroute à péage Tivaouane-Saint-Louis, tronçon Gandon, sont très remontées contre l'Agéroute. A travers un point de presse, ces impactés condamnent le retard accusé par les autorités étatiques pour le paiement total de leurs impenses en plus d'une compensation financière. Et pour rentrer dans leurs fonds, elles interpellent le ministre El Malick Ndiaye pour qu'il répare cette injustice qu'elles continuent de subir. Écoutons leurs réactions.



En Wolof Ousmane Ndiaye président du collectif des impactés de l'autoroute Tivaouane-Saint-Louis et Bineta Sow membre du collectif au micro de Adama Sall et El hadj Gueye nos correspondants à Saint-Louis