Aziz Ndiaye : "Le PDS n'aura pas de problème de parrains, car, il reste fort et organisé à Louga" Condamné en mars 2015 à six ans de prison pour enrichissement illicite, avant d’être gracié par le président Macky Sall en juin 2016, Aziz Ndiaye, responsable PDS louga est longuement revenu sur l'actualité marquée par l'invalidation de l'inscription et candidature de leur candidat Karim Meissa Wade et le parrainage.

Le temps d'attendre la décision du Parti Démocratique Sénégalais, Abdou Aziz Ndiaye conseiller départemental de Louga dit vouloir remobiliser les membres et Sympatisants du parti de Me Abdoulaye Wade.





