BAC 2018 : Seydou GUEYE, 3e du centre et laveur de voitures (vidéo) Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années et Seydou GUEYE en est le parfait exemple. Après deux tentatives échouées au Baccalauréat, le jeune homme n’a pas lâché prise. Pour cette troisième année, il avait décidé de ne plus déprendre de ses parents aux revenues très faibles. Pour les soulager, il a donc épousé le métier de laveur de véhicules dans l’ile Nord de Saint-Louis. Après le dur labeur du matin, il se penche sur ses leçons, le soir. Aujourd’hui, le candidat libre, 3e du centre au lycée Charles de Gaulle pour la série L’, plonge sa mère dans une immense joie. C’est maintenant d’ailleurs qu’il a osé lui dire qu’il était «laggalman» dans les rues de NDAR. Seydou né en 1997 à Richard-Toll, vise loin. Après son sacre, il ambitionne de poursuivre sa passion de la langue de Shakespeare (15/20 à l’oral) qu’il manie avec aisance, dans les pays anglophones. NDARINFO.COM, le portail de Saint-Louis, l’a rencontré …



