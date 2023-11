BIE: Zahra Iyane Thiam à la tête de la Commission information et communication Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Novembre 2023 à 22:36 | | 0 commentaire(s)|

Le Bureau International des Expositions (BIE) a tenu son assemblée générale ce mardi 28 novembre à son siège, à Paris pour renouveler ses instances. A l’issue de cette AG, Madame le Ministre Zahra Iyane THIAM, Directrice Générale de l’Agence Sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX) est portée à la tête de la Commission information et […] Le Bureau International des Expositions (BIE) a tenu son assemblée générale ce mardi 28 novembre à son siège, à Paris pour renouveler ses instances. A l’issue de cette AG, Madame le Ministre Zahra Iyane THIAM, Directrice Générale de l’Agence Sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX) est portée à la tête de la Commission information et communication avec 104 voix contre 34 pour Sania El Kadi du Palaos. Le Sénégal qui occupait jusque là, la Vice présidence de la Commission Exécutive, devient ainsi membre du bureau du BIE. Rappelons que le Bureau International des expositions (BIE) qui compte présentement 170 États membres, est l’organisation intergouvernementale qui encadre et réglemente les Expositions depuis 1931. Il compte quatre Commissions dont la Commission du réglement et celle du budget.



Source : Source : https://lesoleil.sn/bie-zahra-iyane-thiam-a-la-tet...

Accueil Envoyer à un ami Partager