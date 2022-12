Babacar Mbengue: "Pourquoi il est urgent d'immatriculer et d'utiliser les Gps pour les pirogues" Rédigé par leral.net le Samedi 3 Décembre 2022 à 17:19 | | 0 commentaire(s)| Babacar Mbengue, lors de son speech, s'est penché sur l'immatriculation des pirogues pour faciliter leur identification comme cela se fait dans le trafic routier. Il a aussi souligné l'utilisation des Gps pour lutter contre la disparition des pêcheurs en mer. Pour plus de sécurité, il suggère une plateforme qui permettra de retracer les passages des pirogues en mer. Concernant les chavirements, le député exhorte la mise en place d'un fond d'appuis pour venir en aide aux victimes et leurs familles.



Accueil Envoyer à un ami Partager