Baisse des prix des denrées : Faly Kanté, SG de "Débout la République’’, approuve, mais pour lui…

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2024 à 19:22 | | 0 commentaire(s)|

Faly Kanté, SG du parti "Débout la République", se prononce sur la baisse des prix des denrées de grande consommation et invite à une réduction du train de vie de l'Etat du Sénégal et une augmentation du budget alloué aux secteurs porteurs de développement.



Faly Kanté, SG du parti Débout la République, au micro de Moussa Oumar Guèye et Amadou Diédhiou, notre équipe basée à Tambacounda, apporte son éclairage.