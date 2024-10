Bakel et Kanel : La jeunesse Soninké tire la sonnette d'alarme et exige des autorités étatiques une assistance plus rapide

La jeunesse Soninké tire la sonnette d'alarme et exige une assistance au plus vite des populations du département de Bakel et de Kanel. Ces localités, se plaint-on, sont sous les eaux depuis la nuit samedi dernier. Les vannes du barrage de Manantaly ont été ouvertes et l'eau continue d'envahir les villages. Ainsi, la jeunesse Soninké fustige la réaction de l'Etat.