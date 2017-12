Barthélémy Dias, Maire de Mermoz-Sacré Cœur accuse: « Le Parti socialiste fait du faux et usage du faux » Le Maire de Mermoz-Sacré Cœur et membre du parti socialiste, Barthélémy Dias se veut clair. Lors de sa conférence, il a estimé que les textes du Parti socialiste sont explicites. Il y a qu’une seule instance, prévient-il, habilitée à changer les textes du parti. Cette instance s’appelle un congrès. Et, une commission "ad hoc" ne peut pas prendre la place d’un congrès.



D’après lui, les alliés de Tanor Dieng font du faux et usage du faux. Barthélémy annonce la présentation samedi prochain à Kaolack, des deux cartes du parti, destinées à la vente. L’une porte la photo de Senghor avec la mention, « J’aime le parti socialiste » et l’autre, portant celle de Khalifa Sall avec le slogan, « Je travaille pour son avenir ».



Ainsi, il reste d’avis que s’ils avaient écouté Ousmane Tanor Dieng avec lequel, ils n’ont plus la même vision politique, Khalifa Sall ne serait pas aujourd’hui, en prison.



Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Décembre 2017 à 22:43 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook