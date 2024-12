Bassirou Diomaye Faye : ??La paix en Casamance reste une de mes priorités?? Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2024 à 20:19 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a réitéré son option de parvenir à une paix définitive dans la région naturelle de Casamance. ‘’Il ne saurait y avoir de véritable progrès sans une paix durable. C’est pourquoi l’une de mes priorités reste la paix définitive en Casamance’’, a-t-il rappelé lors de son adresse à la Nation. Pour le chef de l’Etat, la paix dans cette partie sud du pays est un impératif pour permettre à tous les projets de développement, portés par la Vision Sénégal 2050 dans le Pôle économique sud de voir le jour. ‘’Dans cette perspective, j’ai initié le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), afin d’accompagner le retour des populations déplacées et de soutenir le processus de paix en Casamance’’, a rappelé le président de la République. Il n’a pas manqué de rendre un ‘’hommage appuyé’’ aux forces de défense et de sécurité dont la discipline, le professionnalisme et le courage garantissent selon lui la souveraineté tout en contribuant à la paix et à la sécurité.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77874-bassirou-dioma...

