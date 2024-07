Beach Soccer : Malgré le retour aux affaires de Ngalla Sylla, ce n’est pas encore le top !

Une victoire qui dissipe quelque peu les doutes du premier match perdu mais qui montre l’ampleur de la tâche qui attend cette équipe sénégalaise qui veut redevenir redoutable aussi bien en Afrique que dans le monde.



Ce qu’il faut retenir sur l’ensemble des deux matchs, c’est qu’il y a du travail à faire et on y retourne dés lundi. Il fallait faire 3 semaines de travail pour avoir la forme physique normale des joueurs. On ne l’a pas. Certains comme Mamadou Sylla sont fatigués avec la fin du championnat; Assane Ba aussi.



D’autres joueurs aussi avec el championnat de Beach Soccer Soccer. Il faut attendre la 3e semaine pour voir les plus aptes à jouer le championnat. Le travail continue», a indiqué l’entraineur des Lions de la plage.



Il a en outre plaidé pour plus de matchs amicaux contre de bonnes équipes mais aussi sur un appui conséquent de l’Etat. Ngalla et ses hommes retourneront au travail pour apporter les rectificatifs nécessaires mais aussi bien préparer les éliminatoires de la Can avec une double confrontation contre la Guinée dans quelques jours (match aller 19-21 juillet, retour 26-28 juillet).