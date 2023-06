Bénin vs Sénégal : Moussa Niakhaté va rejoindre ses coéquipiers ce soir à Cotonou… Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2023 à 23:04 | | 0 commentaire(s)|

« Moussa Niakhaté sera là ce soir donc il n’y a aucun problème », a rassuré le coach sénégalais Aliou Cissé qui répondait aux questions de journalistes, en conférence de presse d’avant match contre le Bénin, ce vendredi. Le Sénégal pourra compter sur au moins 23 joueurs pour la 5ème journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique 2024.

En effet, mis à part les absences de Pape Matar Sarr et Fodé Ballo-Touré blessés et Ilimane Ndiaye retenu pour des raisons familiales, le groupe sera « complet » ce vendredi.



Moussa Niakhaté qui était fortement pressenti pour démarrer le match contre le Bénin ce samedi à 19h00, était retourné en Angleterre le lundi 12 juin, dans son club Nottingham Forest, en plein regroupement à Dakar. Une absence pour des raisons administratives, sur autorisation de la Fédération sénégalaise de football. De quoi relancer les chances de Abdou Diallo, qui devrait retrouver sa place de titulaire à côté de Kalidou Koulibaly dans la défense centrale.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Benin-vs-Senegal-Moussa-...

Accueil Envoyer à un ami Partager