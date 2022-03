Bignona / Abdou Mbow cogne le leader de Pastef : «La manipulation est le sport favori de Ousmane Sonko»

« C’est lui qu’on a accusé de viol et c’est lui qui a été à Sweet beauté. Il a été accusé de viol et il n’a qu’à aller répondre à la Justice pour élucider cette affaire », a précisé le député. Pour lui, le leader de Pastef est « un homme qui a l’habitude de calomnier, d’insulter à chaque fois qu’on remue un dossier le concernant ».



M. Mbow trouve que « l’heure de la manipulation est finie et la Justice fera son travail pour tirer au clair cette affaire de viol ». L’ancien coordonnateur de la Convergence des jeunesses républicaines estime que « la manipulation est le sport favori de Ousmane Sonko ».



Abdou Mbow invite le nouveau maire de Ziguinchor à faire ses preuves au niveau communal, avant de prétendre à l’élection présidentielle. « On ne devient pas président de la République en calomniant, en se victimisant, en disant des contre-vérités ou en tenant des propos ethnicistes. Il ne sait pas travailler parce qu’il n’a jamais travaillé pour apporter quelque chose aux populations. Aujourd’hui qu’il est maire, il se doit de montrer aux gens qu’il sait gérer une mairie, avant de prétendre à autre chose », attaque le responsable apériste de Thiès.



D’après lui, Bignona n’a pas besoin d’un manipulateur mais d’un homme qui œuvre pour la paix et s’occupe réellement de leurs préoccupations. « Cette personne, c’est le Président Macky Sall », souligne-t-il.



Par ailleurs, le mandataire de Benno bokk Yakaar a été reçu par tous les responsables de la coalition, avec à leur tête, le coordonnateur départemental, Ablaye Badji. Ils sont tous engagés à s’unir pour une victoire aux Législatives du 31 juillet 2022. Dans ce département, fief de Pastef et remporté par Yewwi askan wi (Yaw) lors des dernières élections, Abdou Mbow a analysé les raisons de la défaite.



« Un diagnostic avec les responsables a montré que ce n’est pas seulement la division qui a causé ce revers. Il y a eu pratiquement 19 listes dissidentes au sein de l’Apr. Ce qui ne pouvait pas faciliter la victoire de Benno dans ce département », dit-il. Pour les prochaines échéances électorales, Abdou Mbow a prêché l’unité.











Le Quotidien