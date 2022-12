Boustane Lo / Femmes en couches: le transport à la mode, c'est le cheval ou l'âne parce que...

Boustane Lo, une localité érigée par Moustapha Lô, manque de tout, surtout dans le domaine de la santé et ce sont les femmes qui en sont les principales victimes. Selon ces dernières, en période de couches, elles sont obligées de traverser des kilomètres pour leur visites prénatales. Plus grave et dangereux, elles sont transportées à dos de cheval ou d'âne.