Budget Ministère de la Microfinance – Zahra Iyane THIAM : «Notre pays est dans la trajectoire de l’émergence et ce qui permet d’atteindre… » (VIDEO) Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019 à 02:01 | | 0 commentaire(s)| Le budget du Ministère de l’économie sociale et solidaire a été voté à l'unanimité ce mercredi 04 décembre 2019 à l’assemblée nationale. D'après Madame le Ministre Zahra Iyane THIAM, comparé au budget de l’année dernière, il y’a une forte augmentation en terme de mobilisation nationale.

Le Ministère est subdivisée en deux branches ,la première est relative à la micro-finance qui facilite l’accessibilité des financements et la seconde branche qu'est l’économie sociale solidaire regroupe le secteur informel (associations, coopératives, marchands…).



Dans cette optique, le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire,en les exhorte tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, à travailler main dans la main. Ce qui va permettre d’éliminer les problèmes de garanties, de recouvrements et d’accès aussi parce qu’il y’a ce qu’on appelle « Caution solidaire ».



Madame le Ministre a aussi fait savoir qu’ils sont entrain de prendre des mesures afin de diminuer les taux d’intérêts. Elle a ensuite conclue : «Il nous faut une vision globale c’est-à-dire rassembler tous les secteurs et travailler ensemble sans discrimination…. »

