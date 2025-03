Burkina: enquête ouverte après des appels à "l'extermination" de Peuls

La justice burkinabè a ouvert une enquête après la publication sur les réseaux sociaux de messages d'appel à "l'extermination" de personnes peules, une ethnie régulièrement prise pour cible au Sahel, accusée de nourrir les rangs des groupes jihadistes.



Jeudi soir, le procureur près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, Blaise Bazié, a affirmé dans un communiqué avoir constaté que "des individus, à travers leurs profils ou pages Facebook, s'adonnent à des publications, des commentaires de soutien et des partages massifs sur les réseaux sociaux, de messages d'appel à l'extermination de personnes appartenant à un groupe ethnique au motif que ces personnes seraient les terroristes qui endeuillent nos populations".



"Des enquêtes sont ouvertes en vue d'interpeller les auteurs dans les jours à venir", a précisé M. Bazié.



S'il n'a pas cité l'ethnie ciblée, l'essentiel de ces messages concerne la communauté peule.



La semaine dernière, des vidéos de massacres de civils peuls, à Solenzo, dans l'ouest du Burkina, attribués à l'armée burkinabè et à ses supplétifs civils avaient suscité l'indignation, mais aussi des messages haineux. Les autorités ont nié toute exaction.



"Ces messages qui sont des discours incitant à des scènes de violences, constituent des menaces graves à la paix et la cohésion sociale", a-t-il indiqué, rappelant que leurs auteurs risquaient des peines de prison.



La communauté peule est souvent stigmatisée, accusée de composer le gros des rangs des groupes jihadistes qui endeuillent le Sahel, ou de collaborer avec eux.



Après le massacre de Solenzo, l'envoyé spécial de l'Union africaine (UA) pour la prévention du crime de génocide, Adama Dieng a estimé que "ces actes odieux constituent une violation flagrante des droits humains".



"Je dénonce et condamne sans équivoque ces attaques brutales qui ont causé la mort de vies innocentes, notamment de jeunes enfants", a-t-il ajouté dans une interview au quotidien sénégalais Soleil.



Le Burkina Faso est dirigé depuis septembre 2022 par une junte militaire à la suite d'un coup d'Etat, avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré qui a promis de rétablir la sécurité.



Mais le pays reste confronté à de nombreuses attaques de groupes armés jihadistes, sur la majeure partie de son territoire.



Plus de 26.000 personnes sont mortes depuis 2015, dont la moitié depuis le coup d'Etat de 2022, selon l'ONG Acled qui recense les victimes de conflits dans le monde.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Burkina-enquete-ouverte-...