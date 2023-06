CAN 2024: « L’objectif qui m’a été assigné c’est de conserver le titre » (Aliou Cissé) Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2023 à 01:03 | | 0 commentaire(s)|

Quel avenir pour Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale de football du Sénégal ? Pour le moment, Cissé préfère rester focus sur l’objectif qui lui a été assigné par la fédération sénégalaise de football, à savoir conserver le trophée après le sacre à la CAN 2022.

« J’ai un contrat jusqu’en 2024. Bien sûr que j’ai à cœur de respecter ce contrat. Après on verra. L’objectif qui m’a été assigné c’est de conserver le titre en 2024. Donc mon plan est de tout faire pour atteindre cet objectif." Il s’exprimait en conférence de presse d’avant match amical contre le Brésil ce mardi 20 juin à 19h00.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/CAN-2024-L-objectif-qui-...

Accueil Envoyer à un ami Partager