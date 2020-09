COVID-19: l’Afrique recevra 220 millions de doses du vaccin (OMS)

Un vent d’espoir à l’horizon pour l’Afrique dirait-on avec cette annonce de l’OMS. L’Organisation Mondial de la Santé a affirmé que l’Afrique recevra 220 millions de doses du vaccin pour lutter contre la COVID-19.



Selon Richard Mihigo, responsable du programme Afrique de l’OMS, la priorité s’impose à certaines couches notamment, le personnel médical de première ligne et celles dites défavorisée. Précisant par la suite que la distribution du vaccin se fera relativement à la population des différents pays africains. Lesquels pays avaient d’ores et déjà exprimé leur intérêt pour le remède.



Pour la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Matshidiso Moeti (photo), « COVAX est une initiative mondiale novatrice, qui inclura les pays africains et garantira qu’ils ne seront pas laissés en queue de peloton pour les vaccins contre la covid-19 ».



A travers l’instrument COVAX Facility, coordonné par l’Alliance pour les vaccins (Gavi), l’initiative vise à garantir l’accès à tous : tant aux pays à revenu élevé et moyen qui autofinanceront leur propre participation qu’aux pays à revenu faible qui verront leur participation soutenue par la garantie de marché du COVAX (Advance Market Commitments, AMC).



Si l’OMS n’a pas été précise sur la date pour l’arriver du vaccin, elle rassure tout de même le continent en ce qui concerne son approvisionnement.



Rappelons que l’Afrique compte une population de plus de 1,3 milliard d'habitants.