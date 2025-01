Cambérène : Lancement de l’opération "Xàll Yoon" en prélude à l’Appel de Seydina Limamou Lahi Rédigé par leral.net le Samedi 25 Janvier 2025 à 20:51 | | 0 commentaire(s)| Dans la nuit du vendredi à samedi, la Commune de Cambérène a été le théâtre d’une vaste opération de désencombrement baptisée "Xàll Yoon", menée sous la supervision du Directeur Général Serigne Kosso Sène. Cette initiative, qui s’inscrit dans les préparatifs de la 145ᵉ édition de l’Appel de Seydina Limamou Lahi, a mobilisé les autorités administratives et locales, notamment le Préfet de Grand Dakar, ainsi que les maires des communes de Parcelles Assainies, Golf Sud et Cambérène.

L’objectif principal de cette opération est de libérer les voies et espaces publics afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et de faciliter la circulation des personnes et des biens à l’approche de cet important événement religieux, prévu les 30 et 31 janvier 2025.



