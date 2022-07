Campagne de Reboisement DGPU: 230 ha pour faire de Diamniadio une Ville Verte

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Juillet 2022 à 06:48 | | 0 commentaire(s)|

La Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac rose a organisé ce samedi 2 Juillet une journée de verdissement avec comme thème : " Verdir pour restaurer les écosystèmes de Diamniadio". Cette activité s'inscrit en droite ligne avec le respect des exigences et développement de la ville nouvelle de Diamniadio qui est construite sur le concept de ville verte et durable. Conscient de l'importance de la nature dans la ville, le pôle urbain de Diamniadio dispose dans son plan d'aménagement de 230 ha d'espaces verts répartis à travers des parcs et de corridors écologiques pour favoriser la biodiversité.