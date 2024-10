Campagne électorale : Mama Sané et Ibrahima Cissokho dénoncent le manque de soutien et d'infrastructures à Niague Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2024 à 17:00 | | 0 commentaire(s)| Manque d'infrastructures de bases, des leaders politiques qui n'ont aucune utilité pour la population de Tivaouane Peulh-Niague, tels sont des cris de cœur de Mama Sané, investie 2e sur la liste départementale de Rufisque de la coalition Wareef. Lors d'un meeting tenu ce dimanche, à son fief à Niague, à l'occasion de l'ouverture de la campagne des Législatives, elle a dénoncé avec énergie, la mauvaise gestion du maire Momar Sokhna Diop. Mama Sané a reçu la visite d'Ibrahima Cissokho, investi sur la liste nationale de coalition. Ce dernier, dénonçant aussi les difficultés des habitants de Niague et environs, rappelle le rôle d'un bon député. Il invite les citoyens à voter Avé responsabilité, le jour du scrutin.





Ecoutons leurs réactions au micro de Birame Khary Ndaw



