Can Côte D’ivoire 2024: Le Sénégal partage le groupe C avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations 2024 a eu lieu ce jeudi soir à Abidjan (20h), avec vingt-quatre équipes engagées. Champion en titre, le Sénégal tombe sur la poule C avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. La compétition aura lieu du 13 janvier au 11 février prochains en Côte […] Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations 2024 a eu lieu ce jeudi soir à Abidjan (20h), avec vingt-quatre équipes engagées. Champion en titre, le Sénégal tombe sur la poule C avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. La compétition aura lieu du 13 janvier au 11 février prochains en Côte d’Ivoire. GROUPE A COTE D’IVOIRE

NiGERIA

GUINEE ÉQUATORIALE

GUINÉE-BISSAU GROUPE B ÉGYPTE

GHANA

MOZAMBIQUE

CAP VERT GROUPE C SÉNÉGAL

CAMEROUN

GUINÉE

GAMBIE GROUPE D ALGERIE

BURKINA FASO

MAURITANIE

ANGOLA GROUPE E TUNISIE

MALI

AFRIQUE DU SUD

NAMIBIE GROUPE F MARIC

RD CONGO

ZAMBIE

TANZANIE



