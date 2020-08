Capsule : Le défunt 4e Khalife de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Niass et son œuvre Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020 à 19:09 | | 0 commentaire(s)| Cheikh Ahmed Tidiane Ibnou Ibrahima Niass, né en 1932, décédé est décrit comme étant un homme modeste qui a grandement contribué l’enseignement de l’Islam. Le défunt Khalife de la famille Niass qui fut écrivain, très célèbre au Nigéria et d’ailleurs, a propagé dans sa communauté des vertus et valeurs islamiques. Cheikh Ahmed Tidiane Niass, 4e Khalife de Médina Baye était un soutien aux pauvres. Après sa mort, le président nigérian et d’autres hautes autorités demandent des autorisations pour assister à son enterrement.



