Caution présidentielle: La CDC invite les candidats à déposer 48 h avant la clôture Rédigé par leral.net le Mardi 28 Novembre 2023 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué, la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) informe les candidats à la candidature de l’élection présidentielle du 25 février 2024, que ses guichets, habituellement ouverts de 8h à 16h30 (avec une pause de 13h30 à 14h30), seront désormais fonctionnels sans interruption de 8h à 19h, sauf les samedis et dimanches, jusqu’à la date de clôture des dépôts de candidatures. « Au dernier jour des dépôts des candidatures, les guichets resteront ouverts jusqu’à 00h (minuit) pour la délivrance des attestations. Aussi, la Cdc rappelle que cette caution, dont le montant est fixé à trente millions de francs CFA par arrêté n°032006 du 25 septembre 2023 du ministre de l’Intérieur, ne peut être versée que par le biais d’un chèque de banque, conformément aux dispositions du code électoral. A la réception du chèque de banque, une quittance est délivrée au mandataire », lit-on dans la note. La structure précise que c’est seulement après encaissement effectif du chèque de banque que l’attestation de confirmation d’encaissement est délivrée. Ainsi, elle ajoute : « pour éviter tout retard dans la délivrance de l’attestation précitée, la Caisse des dépôts et consignations invite les candidats à la candidature de l’élection présidentielle du 25 février 2024 de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour déposer leur caution au moins 48H avant la date de clôture de dépôts des candidatures. « La CDC invite ainsi les déposants à se présenter avec la lettre de désignation du mandataire, dûment signée par le Candidat à la candidature de l’élection présidentielle du 25 février 2024 », conclut-elle.



Source : Dans un communiqué, la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) informe les candidats à la candidature de l’élection présidentielle du 25 février 2024, que ses guichets, habituellement ouverts de 8h à 16h30 (avec une pause de 13h30 à 14h30), seront désormais fonctionnels sans interruption de 8h à 19h, sauf les samedis et dimanches, jusqu’à la […]Source : https://lesoleil.sn/caution-presidentielle-la-cdc-...

Accueil Envoyer à un ami Partager