Centrafrique: Ngaïssona et Yekatom seront jugés à la CPI pour crimes de guerre

Rédigé par Mamadou Mangane le 12 Décembre 2019 à 09:30

Les juges de la Cour pénale internationale ont confirmé les accusations de la procureure contre Alfred Yekatom et Patrice-Edouard Ngaïssona. Les deux miliciens anti-balaka centrafricains seront donc jugés à La Haye pour des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis en 2013 et 2014.