Cérémonie de remise de lots du concours WikiChallenge : Comment la Fondation Sonatel marque son territoire…

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Avril 2024 à 20:07 | | 0 commentaire(s)|

Depuis 2019, en partenariat avec l'association Wiki In Africa, la fondation Orange et la fondation Sonatel ont co organisé le concours WikiChallenge, destiné aux établissements scolaires du réseau "Écoles Numériques d'Afrique". Présente dans plusieurs secteurs éducatifs et socioéconomique du pays, sur le plan numérique. Avec 80 écoles équipées à travers le pays, 3 500 enseignants formés et 45 000 élèves bénéficiaires, la Fondation Sonatel marque son territoire, sur le volet socioéducatif … Pour cette édition 2024, suivez en Direct la cérémonie de remise de lots du concours WikiChallenge.