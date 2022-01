Ces propos sont du Président Macky SALL qui s'indigne de la campagne de désinformation qui met en mal l'Etat et les populations. ( Vidéo ) Macky Sall: "Tant que je serais à la tête du pays l'homosexualité ne sera jamais dépénalisée au Sénégal" "Tant que je serais à la tête du pays l'homosexualité ne sera jamais dépénalisée au Sénégal", a déclaré le Président Macky Sall qui s'indigne de la campagne de désinformation qui met en mal l'Etat et les populations.



Pour le chef de l'Etat la loi est déjà claire à ce sujet en pénalisant les actes contre nature.



Le Président Macky Sall l'a dit lors d'une rencontre avec les Imams et Oulémas du Sénégal.



Leral vous propose l'audio qui confirme ces propos de Macky Sall. Ecoutez !

