Cheikh Adama Faye, membre du CD du PDS : «L'ère des jeunes ou ce sera la catastrophe…»

Selon le secrétaire général de l'Union des jeunesses travaillistes libérales (Ujtl) de la section de Thiaroye-sur-Mer et ancien chef de cabinet du maire sortant, plusieurs facteurs expliquent la défaite du Pds à Thiaroye-sur-Mer.



« Les investitures ont été très mal faites. Figurez-vous, en tant que secrétaire général de l'Ujtl, j'ai été zappé des investitures pour la commune et pour le département de Pikine. Ce qui est inadmissible. Mais de façon générale, les jeunes ont été écartés pendant les élections locales. Ce qui est regrettable », s'indigne Cheikh Adama Faye.



Selon le plénipotentiaire du Pds au niveau départemental pour le compte de Thiaroye-sur-Mer, le "phénomène" Yewwi montre à bien des égards que ce sont les jeunes qui font de la politique. « Partout où Yewwi a investi des jeunes, ils ont gagné leurs localités, à commencer par Thiaroye-sur-Mer. Mais au Pds, il y a des dinosaures qui ne veulent pas quitter. Ils accaparent tout. Si cela continue comme ça, ce sera la catastrophe lors des élections législatives de juillet prochain », prévient M. Faye.





«...Pendant sept ans, la section Pds de Thiaroye-Sur-Mer ne s’est pas réunie»



En marge d'un entretien avec "Tribune", le commissaire du Pds à Touba pour le renouvellement du parti, n'a pas manqué de dénoncer vigoureusement la gestion du Pds à Thiaroye-sur-Mer par Ndiaga.



« Pendant sept ans, le parti ne s'est jamais réuni à Thiaroye-sur-Mer. Je l'ai crié sous tous les toits, mais les responsables nationaux ne m’ont jamais écouté. Une section qui ne se réunit pas, ne peut gagner une élection. Nous sommes dans un parti où la démocratie interne n'existe pas. Le Pds est géré de manière clanique », martèle Adama Faye.



Pour ce membre du Comité directeur du Pds, aujourd'hui les absences de Me Wade et de son fils sont en train de leur coûter cher. « Il nous nous faut un responsable rassembleur. C'est pourquoi nous estimons que Karim Wade doit faire son retour, car avec cette gestion, le Pds va tout droit au mur », dixit M. Faye.