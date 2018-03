Cheikh Guèye : « Je suis Khalifa Sall… quelle que soit la décision, nous resterons dignes et conformes à nos valeurs »

« Je suis Khalifa Sall. Nous sommes venus apporter notre soutien, notre solidarité à notre camarade, frère, leader Khalifa Sall», s’est justifié Cheikh Guàye, maire de la commune de Derklé, présent ce matin au tribunal pour le délibéré du procès de Khalifa Sall.



Optimiste, Cheikh Guèye déclare que quel que soit le verdict, ils continueront à vivre. « Nous sommes des croyants et quelle que soit la décision du juge, nous allons continuer à vivre et nous resterons dignes et conformes à nos valeurs ».



Concernant les deux suspensions du procès notées ce matin, M Guèye signale qu’il est grave de voir qu’à ce jour décisif, toutes les dispositions ne sont pas prises pour la présence de tous les prévenus.















Fanta Diallo Ba

