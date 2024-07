Cheikh Niane, SG du ministère de l’énergie, du pétrole et des mines : « Les potentialités du Sénégal en matière de ressources hydrocarbures sont loin d’être exploitées » Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2024 à 19:44 | | 0 commentaire(s)| Cheikh Niane, Secrétaire général du ministère de l’énergie, du pétrole et des mines estime que les potentialités du Sénégal en matière de ressources hydrocarbures sont loin d’être exploitées. Pour preuve, pas moins de 21 sites sont dotés de pétrole ou gaz et le bassin sédimentaire qui regroupe la Mauritanie, la Guinée Bissau, en passant par le Sénégal est encore loin de révéler tous ces secrets. En somme, retient-il, l’Afrique a un énorme potentiel qui ne doit pas échapper aux africains. Ainsi, Cheikh Niane invite les investisseurs africains à redoubler d’efforts pour un développement endogène pour les africains et par les africains. Et, il lance un appel à l’endroit des banques africaines à accompagner les investissements du continent.

Cheikh Niane au micro de nos reporters Birahim Toure et Pape Oumar Gaye





