Cheikh Tidiane Gadio : « Macky Sall connait bien les avantages et les inconvénients du poste de poste de Premier ministre » Le député Cheikh Tidiane Gadio qui a effectué son retour à l’hémicycle, ce samedi, lors du vote du projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre, a indiqué qu’il n’y a pas de honte à réformer ses institutions.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mai 2019 à 16:55 | | 0 commentaire(s)|

L’ex chef de la diplomatie sénégalaise a donné l’exemple des Etats-Unis qui, a-t-il dit, ont fait leur révolution en 1776 et qui, jusqu’en 1963, ont continué à amender leur constitution. Cheikh Tidiane Gadio a demandé à faire confiance au chef de l’Etat, puisque, a-t-il « le président Macky Sall connait très bien les avantages et les inconvénients de la fonction de Premier ministre, pour avoir lui-même occupé le poste, et pour avoir déjà nommé 3 chefs du gouvernement depuis qu’il est président de la République ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos