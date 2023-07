Chine: La Russie et la Chine terminent en mer des exercices militaires conjoints Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juillet 2023 à 23:20 | | 0 commentaire(s)|

La Russie et la Chine ont terminé des exercices militaires conjoints en mer du Japon, a annoncé le ministère russe de la Défense.



Les deux pays se sont rapprochés dans le domaine militaire depuis l'offensive militaire russe en Ukraine, que Pékin refuse de condamner.



Entre jeudi et aujourd'hui, "une vingtaine d'exercices de combat ont été réalisés (...), dont des tirs d'artillerie interarmées sur des cibles maritimes, côtières et aériennes", a précisé l'armée.



