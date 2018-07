Christophe Bigot : « Sénégal ak France Nio Far » (discours) En prélude à la célébration de la fête nationale de la république française ce samedi 14 juillet et devant Sidiki Kaba, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur du Sénégal, Christophe Bigot, l'Ambassadeur de France au Sénégal, dans un long discours, a magnifié les relations séculaires ainsi que la coopération exemplaire existant entre le Sénégal et la France en vertus des pouvoirs qui lui sont conférés au nom du Président de la République française.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Juillet 2018 à 07:22 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook