Christophe Bigot sur les visas Sénégal-France : "Il y a des procédures à améliorer et des délais à raccourcir" Comme dernièrement avec l’Institut français et l’Espace Campus France à Dakar, en collaboration avec le bureau au Sénégal de l’OFII sur le thème: "La mobilité étudiante, un vecteur de développement", Christophe Bigot a encore fait le point hier au CICES sur l'octroi des visas ainsi que les efforts substantiels et nouvelles orientations de l'ambassade de France au Sénégal, qui s’est fixée de doubler en trois ans, de 2016 à 2019, le nombre de visas d’études en France délivrés chaque année.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Mars 2018 à 08:50 | | 0 commentaire(s)|



