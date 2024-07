Clarification: Djily Abdou Khadre Lô et Djily Mbaye Lô ne sont pas la même personne Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2024 à 04:06 | | 0 commentaire(s)|

Djily Abdou Khadre Lô, maire de la commune de Nguidilé, a pris la parole pour clarifier une confusion persistante qui le présente à tort comme Djily Mbaye Lô, l'ancien Directeur général de l'Agropole sénégalaise. Cette confusion, alimentée par des publications dans la presse, a poussé Djily Abdou Khadre Lô à rectifier les faits.



Il a précisé que Djily Mbaye Lô n'a jamais été cadre politique ni responsable d'un parti politique, et qu'il n'a pas exercé de fonctions de responsabilité à Keur Mbarick. En revanche, c'est Djily Abdou Khadre Lô lui-même qui occupe le rôle de responsable politique et de coordinateur de l'Alliance pour la République (APR) dans sa commune.



Djily Abdou Khadre Lô a exprimé son souhait de mettre fin à cette confusion persistante et de rétablir la vérité sur son rôle et ses responsabilités politiques.

