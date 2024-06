Clôture des Assises de la Justice : Analyses pertinentes de participants… Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2024 à 21:43 | | 0 commentaire(s)| Une semaine après la tenue des Assises de la Justice au CICAD, les acteurs et parties prenantes au Dialogue national, se sont réunis ce mardi 4 juin 2024, pour restituer les conclusions de cette rencontre cruciale. Les travaux de la Commission Réforme des Assises de la Justice, présentés par le rapporteur Bamba Kassé, ont débouché sur des recommandations cruciales redéfinissant le paysage judiciaire.

Au cœur de ces discussions, se trouve une proposition phare : la réduction des pouvoirs du procureur de la République. Associée au renforcement du rôle des juges d'instruction et à la création de juges des libertés et de la détention, cette mesure vise à rétablir l'équilibre au sein de l'appareil judiciaire. D'autres recommandations importantes, telles que la mise en place d'une cour constitutionnel et la révision des codes juridiques existants, ont également été avancées pour moderniser le système juridique.



En outre, l'importance de la justice de proximité a été soulignée, avec la proposition de création de maisons de la justice. À la lumière de ces conclusions, les réactions des participants reflètent l'importance cruciale de cette réforme judiciaire pour l'avenir de la justice dans le pays.

