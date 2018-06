Coefficient de remplissage à plus de 90%, montée en gamme business et plus de 50% de parts de marché sur la ligne Paris-Dakar : Antoine Huet liste les bons points de la compétitivité africaine de Corsair Envoyé spécial-Évoquant à Paris ce mardi 5 juin 2018, sa montée en gamme avec la classe business, son coefficient de remplissage à plus 90%, Antoine Huet, Directeur général adjoint commercial de Corsair, s'est aussi félicité "du succès éclatant" sur la ligne Paris-Dakar avec plus 50% de parts de marché de Corsair, face aux autres concurrents.

Madiop Wade, Envoyé spécial de Leral.net à Paris

