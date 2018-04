Colère noire suite à l'emprisonnement de Barthélémy Dias, les militants crient leur ras-le-bol

La sentence est tombée. Le maire Barthélémy Dias vient d'être condamné à six mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 100 mille francs. Il a été reconnu coupable des délits d'outrage à agent et d'appel à une insurrection non armée par le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar.

