Collectif des militants de BBY: Abdoulaye Diouf Sarr attaqué sur sa gestion et la mutuelle de santé Rédigé par leral.net le Lundi 22 Novembre 2021 à 17:56 | | 0 commentaire(s)| Le Collectif des militants de Benno Bokk Yakaar de Yoff, n'est pas content. Alors pas du tout content du comportement de l'édile de la ville, Abdoulaye Diouf Sarr. "Nous regrettons de l'avoir mis à la tête de Yoff, car depuis 2014, rien n'a changé pour nous. Il dirige la commune de façon clanique et sectaire", déplore le chargé de la communication du collectif. L'une des pommes de discorde entre eux, le manque de subvention de leur mutuelle de santé. Pis, une autre a été créée et cette dernière a les faveurs du maire Abdoulaye Diouf Sarr. Un appel est lancé au président de BBY, Macky Sall, qui se doit de "protéger" ses fils, ont-ils lancé.



Accueil Envoyer à un ami Partager