Combat Modou Lô / Lac de Guiers 2 : Parcelles et Génération "Kharagne" promettent du feu à Guédiawaye Les supporteurs de Modou Lô sont confiants quant à l'issue du combat du 28 janvier contre Lac de Guiers 2 de Guédiawaye. Ils ont réagi au micro de leral.net et disent à qui veut l'entendre que « Modou est prêt sur le plan mental, physique et psychologique. Tout ce qu’il demande à Lac 2, c’est de ne pas fuir ». Pour ces supporteurs, la victoire de Modou Lô au soir du 28 janvier 2018, ne fait aucun doute.



Rédigé par leral.net le Mardi 23 Janvier 2018 à 08:35 | | 0 commentaire(s)|



