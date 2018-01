Combat contre Lac 2: Le frère de Modou Lo avertit Guédiawaye d'une chute fatale

A l’approche du combat choc entre Modou Lo des Parcelles Assainies et Lac 2 de Guédiawaye, le frère de sang de Modou Lô, Abdoulaye Lô a réagi au micro de leral.net. Il est plus que confiant par le charisme dont dégage son frère. Il soutient que « Modou va terrasser Lac 2 ». Pour lui, Lac 2 ne peut pas arrêter Modou Lo et il lui lance des avertissements.



Le combat tant attendu entre les deux ténors de la lutte sénégalaise aura lieu le 28 janvier au Stade Léopold Sédar Sénghor.



