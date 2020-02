Comment rester en bonne santé quand on est ébéniste, fumeur ou femme enceinte ?

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Février 2020 à 14:15 | | 0 commentaire(s)|

Posez cette question à certaines personnes de savoir comment elles font pour rester en bonne santé et vous obtiendrez des réponses nombreuses et variées. Certains d'entre elles citeront la chance ou les antécédents familiaux, mais la plupart mentionneront leur mode de vie : le fait qu’elles fument ou non, la quantité de nourriture et d'alcool qu’elles consomment ainsi que leur niveau d'activité physique, et peut-être même leur capacité à gérer leur stress. Il ne fait aucun doute que le mode de vie personnel affecte la santé de manière tout à fait directe. Cependant, le concept de santé est en règle générale considéré comme étant bien plus complexe.



Le Dr KIMBALLY-KAKY Éric, Cardiologue au CHU de Brazzaville, met en garde sur certaines pratiques qui nuiraient gravement à notre état de santé.



1- Si vous êtes fumeurs, attention!



Pour toutes les personnes qui adorent la cigarette et ne peuvent pas s'en passer : il est strictement interdit de fumer avant de faire un exercice physique intense (sport, port de charges lourdes, faire l'amour ...etc.) au risque d'avoir des complications très graves telles qu'un arrêt cardiaque ...etc.



Strictement interdit !!!



2- Ebénistes, prenez soin de votre santé



Il est strictement recommandé à tous les menuisiers et ébénistes d'utiliser un masque de protection qui va couvrir le nez et la bouche, de porter des gants et des chaussures de sécurité pendant qu'ils travaillent dans leurs ateliers.

Sans ces protections, ils sont en contact direct avec la poussière de bois, ce qui va augmenter chez eux le risque d'avoir des allergies graves, des problèmes respiratoires graves et même un cancer des sinus.



3- Futures mamans, faites attention votre santé



Pendant la grossesse toutes les femmes doivent se méfier de certains produits de maquillage très dangereux contenant l'une de ces substances :



ISOBUTYLPARABEN ou bien BUTYLPARABEN.



Selon une étude allemande de l'Institut de santé, publiée le 13 février 2020, leurs enfants auront plus de risque de souffrir d'obésité en grandissant.



Méfiez vous les dames enceintes.



Les femmes enceintes faites attention au manque de vitamine D le long de la grossesse.



Les travaux de l'Université de TURKU (FINLANDE) et de l'Université de COLUMBIA (NEW YORK) ont publié le 11 février 2020 les résultats d'une étude qui met en lien la carence de vitamine D chez les femmes enceintes et les problèmes d'attention et de vigilance chez les futurs bébés en grandissant.







Yolande Jakin

Dr KIMBALLY-KAKY Éric, Cardiologue au CHU de Brazzaville



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos