Commune de Kaolack : Retour sur les circonstances de la mort du jeune menuisier ébéniste tué froidement par la sœur de sa petite amie

On en sait un peu plus sur les circonstances de la mort de A. Sarr, menuisier ébéniste âgé de 21 ans.



En effet, selon une source de Dakaractu Kaolack, A. Sarr et les deux sœurs (Ndack Guèye et Nd. Guèye) s'étaient croisés dans la rue près du cimetière de Keur Maloum, après la rupture du jeûne.



Après un échange plutôt tendu, une bagarre a éclaté entre les deux tourtereaux (A. Sarr et Ndack Guèye). La nommée Nd. Guèye (née le 22/11/2007) qui se trouve être la sœur de Ndack Guèye est intervenue, mais elle aurait été frappée par le défunt.



Très remontée, elle s'est emparée d'un couteau et sans crier gare, elle en assène deux coups à la victime. Un coup à la hanche droite et un autre à la région du cœur. Le jeune homme s'est malheureusement vidé de son sang avant l'arrivée des secours. Et selon la même source, l'arme appartiendrait à un talibé témoin de la scène.



La mise en cause, Nd. Guèye est présentement placée en garde à vue au commissariat central de Kaolack...

