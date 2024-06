Conseil Supérieur de la Magistrature : Daouda Mine met en lumière les frictions concernant le rôle du Chef de l'État Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2024 à 21:41 | | 0 commentaire(s)| Les travaux de la Commission Réforme des Assises de la Justice, ont abouti à des recommandations majeures. Présentées ce mardi 4 juin 2024, par le rapporteur Bamba Kassé, ces propositions redessinent les contours d'une réforme significative du système judiciaire, avec pour objectif principal, d'améliorer son fonctionnement et son accessibilité, tout en renforçant son impartialité.



Au cœur des discussions, une proposition phare a émergé : la réduction des pouvoirs du procureur de la République. Cette mesure, combinée à un renforcement du rôle des juges d'instruction et à la création de juges des libertés et de la détention, vise à rétablir un équilibre dans les pouvoirs au sein de l'appareil judiciaire. De plus, la mise en place d'un cours constitutionnel pour remplacer l'actuel Conseil constitutionnel, ainsi qu'une refonte du Conseil supérieur de la magistrature afin de lui conférer des pouvoirs élargis, sont préconisées.



Une autre proposition majeure concerne la révision des codes juridiques existants, incluant le code de procédure pénale, le code pénal, le code civil, et le code de la famille, entre autres. L'objectif est de les adapter aux valeurs et à la souveraineté nationales, tout en les rendant plus accessibles et compréhensibles pour les citoyens.



Les Assises ont également souligné l'importance de la justice de proximité, proposant la création de maisons de la justice pour faciliter l'accès à la justice pour tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence.



Néanmoins, des divergences persistent, particulièrement concernant la participation du Président de la République et de la Ministre de la Justice au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature, ainsi que sur l'extension de la représentation de ce Conseil à d'autres organismes.

Accueil Envoyer à un ami Partager