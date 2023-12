Coopération: Amadou Bâ et Élisabeth Borne font le point sur les chantiers communs entre Dakar et Paris Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Décembre 2023 à 18:08 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre sénégalais Amadou Bâ est arrivé jeudi matin à Paris, où il s’est entretenu avec son homologue française sur l’état de la coopération entre les deux pays. « À Matignon pour m’entretenir avec Mme Elisabeth Borne. Cette visite permettra de faire le point sur les chantiers communs et les axes de coopération entre nos […] Le Premier ministre sénégalais Amadou Ba est arrivé jeudi matin à Paris où il s’est entretenu avec son homologue française sur l’état de la coopération entre les deux pays. « À Matignon pour m’entretenir avec Mme Elisabeth Borne. Cette visite permettra de faire le point sur les chantiers communs et les axes de coopération entre nos deux pays, un an après la cinquième édition du Séminaire intergouvernemental franco-sénégalais qui s’est tenu le 8 décembre 2022 », a écrit le Chef du Gouvernement qui est accompagné de plusieurs ministres de la République. La dernière édition de ce séminaire avait eu lieu en décembre 2022. Selon le Bureau d’information gouvernemental (BIG), cette réunion de travail des gouvernements français et sénégalais avait ‘’servi de cadre aux deux pays pour réaffirmer le dynamisme et la densité de leurs relations’’, lesquelles sont « fondées sur l’amitié et la confiance’’. ‘’C’était également l’occasion pour la France et le Sénégal de se fixer des objectifs ambitieux allant dans le sens de renforcer leur partenariat dans des domaines aussi stratégiques que la jeunesse’’, ajoute la publication officielle. La même source rappelle qu’avec ‘’une contribution estimée à 1,5 milliard d’euros (983 milliards 935 millions 500 mille francs CFA) d’aide publique au développement sur la période 2019-2023, la France se positionne comme un partenaire majeur’’ pour le Sénégal. Le BIG ajoute que ‘’sur le plan commercial, la France figure parmi les premiers fournisseurs du Sénégal, avec un montant évalué à 632,8 milliards de francs CFA’’. A Paris, le Premier ministre Amadou Ba va également réserver une bonne partie de son agenda aux Sénégalais de la France. Le BIG annonce qu’il est prévu, samedi, un grand rassemblement sur ‘’ des échanges directs’’ concernant le Sénégal.



Source : https://lesoleil.sn/cooperation-amadou-ba-et-elisa...

Accueil Envoyer à un ami Partager