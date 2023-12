Coopération: Tête-à-tête entre Amadou Ba et Bruno Le Maire à Paris Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Décembre 2023 à 14:07 | | 0 commentaire(s)|

A Paris depuis jeudi matin, le Premier Ministre Amadou Ba dit s’etre entretenu ce vendredi avec Monsieur Bruno Le Maire, Ministre français de l’Économie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. « Les discussions ont porté sur les différents aspects de la coopération financière entre nos deux pays », a précisé le Chef du Gouvernement. […] A Paris depuis jeudi matin, le Premier Ministre Amadou Ba dit s’etre entretenu ce vendredi avec Monsieur Bruno Le Maire, Ministre français de l’Économie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. « Les discussions ont porté sur les différents aspects de la coopération financière entre nos deux pays », a précisé le Chef du Gouvernement. C’était en présence de Mamadou Moustapha Ba, Ministre des Finances et du Budget, Doudou Ka, l’Économie, du Plan et de la Coopération et Mansour Faye, Ministre Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, du Sénégal. Auparavant, le Premier ministre a eu des « échanges fructueux » avec Mme Elisabeth Borne à l’occasion de la réunion de suivi du 5eme Séminaire intergouvernemental franco-sénégalais. « Nous avons abordé des sujets stratégiques, socio-économiques, sécuritaires ou environnementaux permettant de consolider la coopération entre nos deux pays », a-t-il notamment indiqué, assurant que « le renforcement de la collaboration dans le domaine de l’éducation et du sport, notamment pour les prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026 qui se tiendront au Sénégal, a également été évoqué ».



