Coronavirus : Didier Raoult réagit sur le traitement préventif de Donald Trump à la chloroquine En prévention contre le coronavirus, Donald Trump a décidé de prendre la chloroquine, la molécule vantée par le professeur Raoult. Une information que le scientifique marseillais a apprise ce matin et qu’il vient de commenter auprès de Guillaume Durand sur Radio Classique.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mai 2020 à 16:49 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir annoncé ne souffrir d’« aucun symptôme » du Covid-19, le président américain annonçait : « Je ne veux pas être testé mais on m’oblige à l’être » tous les deux jours…. Hier, lundi 19 mai 2020, Donald Trump ajoutait prendre de l’hydroxychloroquine à titre préventif. Une information que Didier Raoult, grand défenseur de cette molécule dans l’hexagone, a apprise ce matin. « Je n’étais pas au courant, déclare le professeur sur les ondes de Radio Classique face à Guillaume Durand. Et puis je ne suis pas le médecin traitant de Trump. »

Didier Raoult remet l’église au milieu du village Après cette remarque ironique, Guillaume Durand lui a demandé si prendre de la chloroquine en prévention était une bonne idée. De quoi provoquer chez Didier Raoult une forte envie de remettre les points sur les "i". « Je voudrais dans ce pays qu'on remette les choses en perspective et qu'on se rende compte jusqu'à quel point il y a eu une hallucination collective des médias et d'un certain nombre de responsables sur l'hydroxychloroquine qui est quand même un des médicaments les plus prescrits au monde, rappelle le scientifique. Que tous les médecins ont prescrit dans leur vie et on s'est retrouvé avec le directeur actuel de l'ANSM (L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé), plus le président actuel du comité de santé publique, sans oublier le président du conseil de l'ordre, à faire une espèce de dramatisation d'un médicament banal alors que le précédent directeur de l'ANSM - qui est un homme très sérieux - le précédent directeur du comité de santé publique, ont fait un mot pour dire " mais arrêtez cette folie avec l'hydroxychloroquine ". C'est un médicament banal, classique, et donc on a inventé de tout : arrêt cardiaque, atteinte rétinienne qui arrive après 5 ans de traitement. » Après cet agacement dont il est coutumier, Didier Raoult a retrouvé son calme et son humour en concluant par : « Ça doit être préventif de la folie parce que tous ceux qui ne veulent pas de l'hydroxychloroquine sont devenus complètement fous dans ce pays. » De là à conseiller de prendre un médicament sans symptôme...



voici.fr







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos