Coronavirus: L’imprimeur Baba Tandian confine ses employés

Mercredi 18 Mars 2020

L’imprimeur Baba Tandian a décidé de demander à ses ouvriers de se confiner chez eux, à partir du 18 mars 2020 pendant 15 jours, renouvelables. L'initiative reste pour l'ancien président de la Fédération sénégalaise de basket, une manière contribuer à la lutte contre la propagation du virus.



Ainsi, durant ce confinement, relève-t-il, une permanence légère sera assurée à l'imprimerie. Et, il promet que tous les salaires seront maintenus et payés.



