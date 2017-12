Corruption au Sénégal: Aly Ngouille Ndiaye doute de la fiabilité du rapport de l'Ofnac

Un rapport de l’Ofnac rendu public hier, présente « le secteur public comme celui où les cas de corruption sont les plus nombreux (93%) ». Le sous-secteur du public les plus touchés sont la Sécurité publique, constituée de la Police et de la Gendarmerie (95,9%), la Santé (29%) et l’Education (26%)…



Interpellé sur la question ce matin, en marge d'une cérémonie d'incinération de drogue, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique minimise. « Je n’ai pas vu cette étude mais je n’en suis pas aussi convaincu. Je ne pense pas que le niveau de corruption, si on parle des corps constitués, dépasse la police et la gendarmerie parce que je pense que c’est dans tous les niveaux », a soutenu Aly Ngouille Ndiaye.