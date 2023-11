Coupe du Monde U17: France-Allemagne, l’affiche de la finale Rédigé par leral.net le Mardi 28 Novembre 2023 à 16:02 | | 0 commentaire(s)|

L’affiche de la finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans opposera l’Allemagne à la France. Après avoir vaincu le Burkina Faso en phase de poules et éliminé le Sénégal en huitièmes de finale, l’équipe française est sortie victorieuse face au Mali en demi-finale (2-1) à l’issue d’une rencontre intensément disputée. La […] L’affiche de la finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans opposera l’Allemagne à la France. Après avoir vaincu le Burkina Faso en phase de poules et éliminé le Sénégal en huitièmes de finale, l’équipe française est sortie victorieuse face au Mali en demi-finale (2-1) à l’issue d’une rencontre intensément disputée. La pépite malienne, Ibrahim Diarra, a ouvert le score à la 45ème minute. En seconde période, les jeunes Français ont tiré profit de l’expulsion de Souleymane Sanogo à la 53e minute pour égaliser grâce à Yvann Titi (56e) avant de sceller la victoire par un but d’Ismail Bouneb à la 69e minute. Ainsi, après s’être affrontées en finale du championnat d’Europe de la catégorie, remportée par l’Allemagne, les deux grandes nations européennes se retrouvent à nouveau pour la finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans.



Source : Source : https://lesoleil.sn/coupe-du-monde-u17-france-alle...

